Вишневский не верит

«Питерец.ру» сообщает, что депутат ЗакСа Борис Вишневский высказал недоверие относительно официальных данных по голосованию по поправкам к Конституции. По словам парламентария, созданы условия для фальсификаций. Это обусловлено отсутствием контроля. Вишневский назвал происходящее балаганом и негативно отнесся к форме голосования.

Отношение Вишневского обусловлено его политическими взглядами. Оппозиционер имеет определенный настрой по отношению к президенту, потому воспринимает действие властей через эту призму. Однако схожие с Вишневским взгляды могут иметь и другие граждане. Но кто-то не разделяет точку зрения парламентария.

Напоминаем, что на сегодняшний день проголосовало более 40 млн. человек. Из них примерно 76% высказались за поправки.