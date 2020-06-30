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Питерец.ру » Политика » Вишневский не верит

Вишневский не верит

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
belprauda.org
Оппозиционный депутат считает, что результаты голосования легко фальсифицировать

«Питерец.ру» сообщает, что депутат ЗакСа Борис Вишневский высказал недоверие относительно официальных данных по голосованию по поправкам к Конституции. По словам парламентария, созданы условия для фальсификаций. Это обусловлено отсутствием контроля. Вишневский назвал происходящее балаганом и негативно отнесся к форме голосования.

Отношение Вишневского обусловлено его политическими взглядами. Оппозиционер имеет определенный настрой по отношению к президенту, потому воспринимает действие властей через эту призму. Однако схожие с Вишневским взгляды могут иметь и другие граждане. Но кто-то не разделяет точку зрения парламентария.

Напоминаем, что на сегодняшний день проголосовало более 40 млн. человек. Из них примерно 76% высказались за поправки.

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