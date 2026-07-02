На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы

На участке внешней стороны Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, между 41-м и 39-м километрами, в период со 2 по 6 июля будут временно ограничены две полосы движения. Это связано с проведением ремонтных работ по устранению колейности.

Движение будет полностью перекрыто по третьей и четвертой полосам, в то время как на первой и второй полосах будет установлено ограничение максимальной скорости до 50 км/ч. Работы будут осуществляться круглосуточно, в две смены, силами ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для обеспечения безопасности и информирования водителей будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация. Информация о перекрытии также будет отображаться на табло переменной информации КАД.

График проведения работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий. Все мероприятия проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.