На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

С 2 июля по 15 августа 2026 года будут полностью закрыты для движения два съезда на 18-м километре КАД (А-118) на пересечении с Выборгским шоссе. Объезд съездов №1 и №2 будет организован в связи с проведением работ по замене дорожного покрытия.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», закрытие затронет съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД и съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе. Начальник ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил, что работы включают фрезерование старого асфальта, подготовку основания из щебеночно-песчаной смеси и укладку нового асфальтобетонного покрытия.

Объезд съезда №1 с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД будет осуществляться через развязку с проспектом Энгельса. Движение с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе (съезд №2) будет перенаправлено через разворотную петлю на 17-м километре, в районе складов ООО «Парголовский ТЛК».

В месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограждения и световая сигнализация. Все работы будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.