На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») информирует о предстоящем временном закрытии двух съездов на 18-м километре кольцевой автомобильной дороги (КАД). Ограничения затронут съезды №3 и №7 на пересечении КАД с Выборгским шоссе.

С 18 мая по 30 июня движение будет полностью прекращено по съезду с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД, а также по съезду с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский пояснил, что данные меры необходимы для проведения работ по замене изношенного дорожного покрытия.

Для водителей, следующих с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД (ранее съезд №3), организован объезд через разворотную петлю на 17-м километре КАД, в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК».

Объезд для съезда №7 с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе будет различаться в зависимости от направления. В сторону города Сертолово (Ленинградская область) маршрут объезда пролегает через Владимирский проспект, Большую Горскую улицу, проспект Муромцева, Левашовское и Горское шоссе. Водителям, направляющимся в поселок Парголово (Санкт-Петербург), предложено следовать через транспортную развязку КАД с Парашютной улицей (по Дороге в Каменку или Суздальскому шоссе) либо через развязку КАД с проспектом Энгельса.

В рамках проводимых работ планируется фрезерование асфальтобетонного покрытия, демонтаж цементно-песчаного основания, устройство нового основания из щебеночно-песчаной смеси, а также укладка верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

Все работы будут осуществляться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют сигнальные фонари.