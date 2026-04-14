Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что с 16 по 18 апреля будет полностью закрыт съезд № 3 на 18-м километре КАД (КAД вокруг Санкт-Петербурга) на пересечении с Выборгским шоссе. Ограничение движения коснется съезда с Выборгского шоссе, ведущего с внутреннего кольца КАД из Парголово и Сертолово.

Решение о перекрытии принято ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в связи с установкой шумозащитных экранов. Начальник территориального ситуационного центра ведомства Илья Пузыревский уточнил, что работы будут проводиться ночью, с 22:00 до 06:00, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

В этот период будет действовать временная схема организации дорожного движения. Установят дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

Альтернативный маршрут для движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД будет организован через разворотную петлю, расположенную на 17-м километре у ООО «Парголовский ТЛК». Движение по остальным съездам транспортной развязки сохранится в обычном режиме.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
