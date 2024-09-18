ента новостей

11:58
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лермонтовского проспекта
11:47
В Петроградском районе поймали подозреваемого в грабеже
11:16
На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку
11:06
Закрытие трамвайного движения по улице Академика Лебедева
08:50
СПб закупил более тысячи «социальных» квартир
08:07
Укрепляем связи с Индонезией
01:00
В 3-м туре волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО» в трёх сетах уступило петербургскому «Зениту»: у Бабкевича – 18 очков
00:21
«Зенит» в кубковом матче победил «Рубин» со счётом 2:0, Соболев вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу Мантуану
22:06
КХЛ: Гутик, Старков и Шэн набрали по 3 очка в матче, в котором «Адмирал» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1, а Андреофф сделал дубль в составе «Сибири»
19:53
Съезды с внутреннего кольца КАД на ЗСД полностью перекроют
19:50
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей
19:45
В Колпино дебошир распылил содержимое газового баллончика молодому парню в лицо
19:39
В Волхове оргабили мигранта
17:35
Росгвардейцы тренировались уничтожать безэкипажные катера в Финском заливе
15:32
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила подростка
14:56
На улице Ворошилова неизвестный напал в лифте на 13-летнюю девочку
14:51
В Купчино мигрант вытолкнул свою жену в окно
11:11
За фальсифицированную еду надо в тюрьму?
10:37
Турпоток в СПб восстановился
09:43
Работать будут роботы
09:19
СПб догоняет Москву по уровню «удаленки»
22:28
Выставка Ярослава Гурьева «На камне»
19:54
Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей
16:18
Вратарь «Трактора» Фукале, защитник «Локомотива» Гернат и форвард ЦСКА Абрамов стали лучшими игроками второй недели КХЛ, Шараканов из «Лады» – лучший новичок
15:49
В России могут ввести уголовную ответственность за кражу и клевету с применением дипфейков
14:45
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:45
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
12:32
Петербургские росгвардейцы исполнят «Гимн Мариуполю»
12:29
В Ленобласти более двух часов будет разведен мост через Свирь 17 сентября
11:43
«Ленинградец» в 9-м туре группы «Золото» второй лиги проиграл в Краснодаре «Кубани» со счётом 0:2 и отстаёт от лидирующего «Челябинска» уже на 10 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Закрытие трамвайного движения по улице Академика Лебедева

Закрытие трамвайного движения по улице Академика Лебедева

0
40
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Горэлектротранс
С 01:30 21 сентября до 05:00 23 сентября закрывается трамвайное движение по улице Академика Лебедева от Боткинской улицы до Лесного проспекта.

В связи с дорожными работами в зоне трамвайных путей с 01:30 21 сентября до 05:00 23 сентября закрывается трамвайное движение по улице Академика Лебедева от Боткинской улицы до Лесного проспекта.

Трамваи следуют:

№ 10: от к/ст «Трамвайный парк № 5» по Сердобольской ул., Б. Сампсониевскому пр., 1-му Муринскому пр., Лесному пр., Гренадерской ул. (обратно: по Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому р., ул. Смолячкова, Лесному пр.), Гренадерскому мосту, ул. Чапаева, Б. Монетной ул., ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Б. Пороховской ул., Ириновскому пр. до к/ст «Улица Передовиков»;

№ 20: от к/ст «Проспект Культуры» по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Выборгская».

Источник: Горэлектротранс
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-04-2024, 14:31
Закрытие трамвайного движения по Кронверкскому проспекту
11-06-2024, 13:33
Закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту
2-04-2024, 11:44
Закрывается трамвайное движение по улице Савушкина
29-03-2024, 11:08
Закрытие трамвайного движения по Садовой улице
17-07-2024, 11:18
Закрывается трамвайное движение по Садовой улице
30-07-2024, 15:56
Закрытие трамвайного движения по Тихорецкому проспекту

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 11:16
На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку
0
97
Вчера, 15:32
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила подростка
0
200
16-09-2024, 11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
194
15-09-2024, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
Наверх