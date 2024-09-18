Закрытие трамвайного движения по улице Академика Лебедева

В связи с дорожными работами в зоне трамвайных путей с 01:30 21 сентября до 05:00 23 сентября закрывается трамвайное движение по улице Академика Лебедева от Боткинской улицы до Лесного проспекта.

Трамваи следуют:

№ 10: от к/ст «Трамвайный парк № 5» по Сердобольской ул., Б. Сампсониевскому пр., 1-му Муринскому пр., Лесному пр., Гренадерской ул. (обратно: по Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому р., ул. Смолячкова, Лесному пр.), Гренадерскому мосту, ул. Чапаева, Б. Монетной ул., ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Б. Пороховской ул., Ириновскому пр. до к/ст «Улица Передовиков»;

№ 20: от к/ст «Проспект Культуры» по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Выборгская».