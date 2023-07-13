В Пулково открыли новое здание линейного отдела полиции

Помещение площадью около трёх тысяч квадратных метров было предоставлено городом в 2004 году для реконструкции. Затем объект включили в федеральную целевую программу правительства РФ. В трёхэтажном здании проведен современный и качественный ремонт. Все помещения оборудованы необходимой оргтехникой, компьютерами и мебелью, созданы условия для хранения служебной документации, архивных материалов, вещественных доказательств. Сотрудники обеспечены всем необходимым для работы. Кроме того, здесь есть актовый и спортивный залы.

Председатель ЗакСа Александр Бельский поздравил руководство, личный состав и ветеранов транспортной полиции с профессиональным праздником. 2 июля исполнилось 52 года со дня образования линейного отдела МВД России в Пулково.

– От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с переездом в новое здание, в новый дом. На протяжении многих лет – с момента образования отдела – вы нам помогаете, охраняете, обеспечиваете порядок. Это помещение – благодарность города за терпение и службу, которую вы несёте. Аэропорт Пулково – один из самых сложных объектов в городе, но вы успешно справляетесь со всеми задачами. Даже если возникают какие-либо проблемы, они решаются максимально оперативно и незаметно, – сказал Александр Бельский.