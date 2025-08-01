В Войсковицах на трассе А-120 перекроют движение через железнодорожный переезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на участке федеральной автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», расположенном в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде в районе посёлка Войсковицы, находящемся на 58-м километре указанной трассы. Полное перекрытие запланировано в период с 23:00 5 августа до 05:00 6 августа.

Работы осуществляются Гатчинской дистанцией пути Октябрьской дирекции инфраструктуры, являющейся филиалом ОАО «РЖД».

Для объезда закрытого участка водителям предлагается воспользоваться региональными автодорогами 41К-104 и 41А-002, проходящими через посёлок Елизаветино, о чём также сообщил Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращается к участникам дорожного движения с просьбой учитывать данную информацию при планировании поездок.