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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти полностью перекроют движение на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы

В Ленобласти полностью перекроют движение на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение на железнодорожном переезде

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на федеральной автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», проходящей через Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде в районе посёлка Войсковицы, расположенном на 58-м километре трассы А-120. Полное перекрытие запланировано в период с 22:00 10 июня до 05:00 11 июня.

Работы осуществляет Гатчинская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры, являющаяся филиалом ОАО «РЖД».

Илья Пузыревский также уточнил, что объезд закрытого участка будет организован по региональным автодорогам 41К-104 и 41А-002 с проездом через посёлок Елизаветино.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок в указанный период.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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