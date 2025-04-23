В Войсковицах полностью перекроют движение на железнодорожном переезде

«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы, который расположен на 58-м километре федеральной дороги А-120 в период с 22:00 25 апреля до 05:00 26 апреля будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.