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Питерец.ру » Общество » В Войсковицах полностью перекроют движение на железнодорожном переезде

В Войсковицах полностью перекроют движение на железнодорожном переезде

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение железнодорожном переезде

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение.

«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы, который расположен на 58-м километре федеральной дороги А-120 в период с 22:00 25 апреля до 05:00 26 апреля будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Производитель работ: Гатчинская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

«Объезд перекрытого участка будет осуществляться по региональным автомобильным дорогам 41К-104 и 41А-002 через посёлок Елизаветино» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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