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Питерец.ру » Общество » В районе посёлка Войсковицы полностью перекроют движение на железнодорожном переезде

В районе посёлка Войсковицы полностью перекроют движение на железнодорожном переезде

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-120 в Ленобласти, в районе посёлка Войсковицы полностью перекроют движение на железнодорожном переезде

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на участке федеральной автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», расположенном в Гатчинском районе Ленинградской области.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде в районе посёлка Войсковицы, находящемся на 58-м километре указанной федеральной трассы. Полное перекрытие запланировано в период с 23:00 29 июля до 05:00 30 июля.

Работы осуществляются Гатчинской дистанцией пути Октябрьской дирекции инфраструктуры, являющейся филиалом ОАО «РЖД».

Для объезда закрытого участка автотранспорту рекомендуется использовать региональные автодороги 41К-104 и 41А-002, пролегающие через посёлок Елизаветино, о чем также сообщил И. Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание водителей на необходимость учитывать данную информацию при планировании поездок.

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