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Питерец.ру » Общество » На трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение железнодорожном переезде

На трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение железнодорожном переезде

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение железнодорожном переезде

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Сусанинском сельском поселении Гатчинского муниципального округа Ленинградской области будет полностью перекрыто движение.

«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде «49 км ПК 1» перегона Семрино — Вырица, расположенного на 80-м километре федеральной дороги А-120 в период с 00:00 до 06:00 16 августа будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Производитель работ: Санкт-Петербург-Витебская дистанция пути ПЧ-19 Октябрьской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

Координаты железнодорожного переезда: (59.508351 30.367697)

Объезд перекрытого участка может осуществляться через посёлок Вырица, по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 41К-108 Пустошка – Вырица, 41А-003 Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно – Шапки, 41К-176 Павловск - Косые Мосты.

«Санкт-Петербург-Витебская дистанция пути ПЧ-19 обеспечит в период производства работ беспрепятственный проезд через переезд пожарных служб, скорой помощи, полиции и других экстренных служб» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район
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