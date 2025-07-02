Мигранты продолжат работать в такси

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге власти пересмотрели решение о возможности работы мигрантов в сфере такси. Ранее обсуждался вопрос о введении ограничений для водителей-мигрантов, однако окончательное решение не предусматривает запрета на их трудовую деятельность в этой сфере.

Введенное ранее ограничение было пересмотрен после консультаций с представителями бизнеса. Специалисты считают, что запрет на работу такси для мигрантов мог привести к нехватке кадров в этой сфере.

По мнению экспертов, первоначальное решение не было достаточно обоснованным и могло вызвать кадровые проблемы в отрасли. Нельзя забывать, что в такси работает много мигрантов.