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Питерец.ру » Общество » Мигранты продолжат работать в такси

Мигранты продолжат работать в такси

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
В Петербурге пересмотрели запрет на работе мигрантов в такси

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге власти пересмотрели решение о возможности работы мигрантов в сфере такси. Ранее обсуждался вопрос о введении ограничений для водителей-мигрантов, однако окончательное решение не предусматривает запрета на их трудовую деятельность в этой сфере.

Введенное ранее ограничение было пересмотрен после консультаций с представителями бизнеса. Специалисты считают, что запрет на работу такси для мигрантов мог привести к нехватке кадров в этой сфере.

По мнению экспертов, первоначальное решение не было достаточно обоснованным и могло вызвать кадровые проблемы в отрасли. Нельзя забывать, что в такси работает много мигрантов.

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