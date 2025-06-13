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Питерец.ру » Общество » Утренние крики на Неве: согласование обязательно!

Утренние крики на Неве: согласование обязательно!

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Городские власти занялись проблемой с выкриками на небережной Невы

«Питерец.ру» сообщает, что администрация Санкт-Петербурга ввела обязательное согласование для проведения утренних криков на набережных Невы. Такая необходимость возникла недавно.

Жители города начали практиковать утренние крики на Троицком мосту, чтобы снять стресс и зарядиться энергией. Местный блогер сначала делал это сам, но вскоре привлек внимание других горожан. Однако полиция сочла такие действия несанкционированными, что привело к необходимости получения разрешения на проведение криков.

Теперь, чтобы продолжать эту необычную практику, участникам нужно заранее согласовывать свои действия с городскими властями. Это нововведение направлено на поддержание порядка и предотвращение возможных нарушений общественного порядка.

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