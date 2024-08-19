В Ленобласти на железнодорожном переезде перегона Семрино — Вырица полностью перекрыто движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Сусанинском сельском поселении Гатчинского муниципального округа Ленинградской области будет полностью перекрыто движение.
Производитель работ: Санкт-Петербург-Витебская дистанция пути ПЧ-19 Октябрьской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».
Координаты железнодорожного переезда: (59.508351 30.367697)
Объезд перекрытого участка может осуществляться через посёлок Вырица, по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 41К-108 Пустошка – Вырица, 41А-003 Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно – Шапки, 41К-176 Павловск - Косые Мосты.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.