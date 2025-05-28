На развязке КАД с Московским шоссе полностью будет перекрыт съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии съезда № 7 на 65-м километре Кольцевой автодороги (КАД), расположенного на транспортной развязке с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия»). Ограничение движения будет действовать 1 июня 2025 года в период с 02:00 до 07:00.

Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытие связано с проведением работ по бетонированию третьей секции плиты проезжей части в рамках проекта строительства путепровода над КАД. Будет забетонирован участок длиной 56 метров, для чего потребуется 154 кубических метра бетона. Движение будет полностью остановлено на съезде с Московского шоссе в направлении внутреннего кольца КАД, предназначенного для выезда со стороны станции метро «Звёздная».

Чтобы минимизировать неудобства для водителей, работы с полным перекрытием движения запланированы на ночное время, когда интенсивность трафика наименьшая. Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. Кроме того, на время перекрытия будут задействованы машины прикрытия, оснащённые необходимым оборудованием, включая стробоскопы и светодиодные балки жёлтого цвета.