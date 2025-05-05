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Питерец.ру » Общество » Ветеранов ВОВ поздравили необычным способом

Ветеранов ВОВ поздравили необычным способом

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.мвд.рф
Концерт под окнами: полиция Петербурга поздравила ветеранов ВОВ

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице сотрудники полиции организовали концерт для ветеранов ВОВ. Мероприятие прошло под окнами домов, где проживают эти люди, включая бывших работников МВД.

В ходе данного мероприятия были исполнили фронтовые песни, чтобы выразить благодарность за мужество, стойкость и вклад в Победу. Поздравления получили Михаил Яковлевич Воронков, переживший блокаду Ленинграда, Зия Ахмадуллович Валеев, работавший в тылу, Валентин Иванович Лукинский, участник войны, и Раиса Борисовна Зубова, жительница блокадного Ленинграда.

Также в мероприятии приняли участие кадеты местных школ. Этот концерт стал символом уважения и памяти о подвигах старшего поколения.

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