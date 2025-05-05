Ветеранов ВОВ поздравили необычным способом

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице сотрудники полиции организовали концерт для ветеранов ВОВ. Мероприятие прошло под окнами домов, где проживают эти люди, включая бывших работников МВД.

В ходе данного мероприятия были исполнили фронтовые песни, чтобы выразить благодарность за мужество, стойкость и вклад в Победу. Поздравления получили Михаил Яковлевич Воронков, переживший блокаду Ленинграда, Зия Ахмадуллович Валеев, работавший в тылу, Валентин Иванович Лукинский, участник войны, и Раиса Борисовна Зубова, жительница блокадного Ленинграда.

Также в мероприятии приняли участие кадеты местных школ. Этот концерт стал символом уважения и памяти о подвигах старшего поколения.