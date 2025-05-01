ента новостей

10:31
В СПб нехватка учителей
09:45
Многие петербуржцы перерабатывают
02:46
Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» вничью завершила матч с «Шахматной сборной Москвы» в 5-м туре командного чемпионата России в Сочи
02:20
В 5-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербургская «СШОР ШШ» уступила «Русской Шахматной Школе»
01:59
МХЛ: «СКА-1946» удалось одержать победу над «Омскими Ястребами» со счётом 2:1 и повести в полуфинальной серии 3–1
13:16
В Ленобласти на трассе «Нарва» введут реверсивное движение
11:05
Пенсионерка из Стрельны отдала мошенникам полмиллиона рублей
10:58
На Невском проспекте задержали подозреваемого в грабеже
10:39
На Пушкинской улице задержали подозреваемого в грабеже
10:33
На Большой Монетной улице столкнулись автобус и "Лада Веста"
10:27
В Зеленогорске задержали грабителя - рецидивиста, похитившего из магазина «энергетик»
09:39
Восстановлено авиасообщение с Тель-Авивом
09:24
На Планерной улице у автосервиса произошла поножовщина
09:19
Военные интересуются жильем в области
08:40
Рост цен на лекарства в СПб: приводим данные
08:22
Уникальное мороженое станет сенсацией фестиваля
01:46
Петербургская «СШОР по шахматам и шашкам» – в числе лидеров сочинского «командника» после победы в 4-м туре
01:10
Петербургская женская команда «СШОР по шахматам и шашкам – 1» разгромила Московскую область и лидирует после 4-го тура командного чемпионата России в Сочи
23:55
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и второй матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький»
19:52
В петербургском метро запустили брендированный поезд «Зенита»
19:32
В Петербурге состоялось юбилейное гала -шоу команды по синхронному катанию «Парадиз»
19:27
Федерация самбо в Петербурге провела «Урок Мужества»
15:38
В Смольном депутатам ЗакС Петербурга вручили государственные награды
12:46
В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину
12:39
В Красном Селе ограбили подростка
12:35
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении слабовидящего мужчины
12:26
В Петербурге в спортшколе конфликт молодых людей закончился поножовщиной
11:06
В России принят кодекс этики в сфере ИИ в здравоохранении
10:52
В связи с разводкой моста через Свирь в течение двух часов перекроют трассу «Кола»
10:40
В СПб поддерживают социальное предпринимательство
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Многие петербуржцы перерабатывают

Многие петербуржцы перерабатывают

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tver.aif.ru
Кто из петербуржцев перерабатывает: приводим данные опроса

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно исследованию, 79% офисных работников в СПб работают сверх положенного. Причем 30% делают это на постоянной основе, 49% – в некоторых случаях.

Оказалось, тем самым большая часть петербуржцев (таковых 60%) стремятся доказать эффективность работодателю. Еще 30% задерживаются после окончания рабочего дня, чтобы продемонстрировать собственную полезность и увеличить шансы на получение премий и повышение зарплаты. Остальные идут на такой шаг вынужденно.

Получается, что жители СПб, как правило, перерабатывают, поскольку видят в этом определенную выгоду. Многие относятся к сверхурочной работе вполне нормально, считая такое положение вещей обычным явлением.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-07-2022, 09:28
Петербуржцы перерабатывают
21-09-2024, 09:02
Как петербуржцы относятся к стрессу на работе?
6-04-2023, 09:44
Готовы на снижение зарплаты
17-02-2024, 08:31
Петербуржцы хотят продлить отдых
6-10-2020, 08:08
Алкоголь на работе
11-10-2021, 08:29
Кому не нравятся большие зарплаты?

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:33
На Большой Монетной улице столкнулись автобус и "Лада Веста"
29-04-2025, 12:46
В Гатчине фура сбила 33-летнюю женщину
26-04-2025, 10:47
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей
25-04-2025, 12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
Наверх