Многие петербуржцы перерабатывают

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно исследованию, 79% офисных работников в СПб работают сверх положенного. Причем 30% делают это на постоянной основе, 49% – в некоторых случаях.

Оказалось, тем самым большая часть петербуржцев (таковых 60%) стремятся доказать эффективность работодателю. Еще 30% задерживаются после окончания рабочего дня, чтобы продемонстрировать собственную полезность и увеличить шансы на получение премий и повышение зарплаты. Остальные идут на такой шаг вынужденно.

Получается, что жители СПб, как правило, перерабатывают, поскольку видят в этом определенную выгоду. Многие относятся к сверхурочной работе вполне нормально, считая такое положение вещей обычным явлением.