Петербуржцы хотят продлить отдых

23 февраля работающим гражданам полагается выходной. Однако некоторые жители Северной столицы хотят продлить этот отдых за счет отгулов или отпуска. Согласно опросу, таковых оказалось 13%.

Примечательно, что увеличить время отдыха в данный период в основном хотят мужчины, нежели женщины. При этом большинство желающих относятся к возрастной группе до 34 лет. Среди людей постарше такая тенденция наблюдается реже.

Также установлено, какие петербурженки хотят стать домохозяйками. В основном это женщины, чьи мужья получают недостаточно, чтобы самим обеспечивать семью. Именно здесь желающих не работать оказывается в 2 раза больше, чем в семьях с более высокими доходами мужей. Такой вот получается парадокс.