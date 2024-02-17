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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы хотят продлить отдых

Петербуржцы хотят продлить отдых

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rk37.ru
Кто из петербуржцев хочет продлить отдых на 23 февраля?

23 февраля работающим гражданам полагается выходной. Однако некоторые жители Северной столицы хотят продлить этот отдых за счет отгулов или отпуска. Согласно опросу, таковых оказалось 13%.

Примечательно, что увеличить время отдыха в данный период в основном хотят мужчины, нежели женщины. При этом большинство желающих относятся к возрастной группе до 34 лет. Среди людей постарше такая тенденция наблюдается реже.

Также установлено, какие петербурженки хотят стать домохозяйками. В основном это женщины, чьи мужья получают недостаточно, чтобы самим обеспечивать семью. Именно здесь желающих не работать оказывается в 2 раза больше, чем в семьях с более высокими доходами мужей. Такой вот получается парадокс.

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