Рейсов в Китай станет больше

В последние годы Китай является одним из важнейших партнеров России. Это сотрудничество охватывает многие сферы, в том числе – туризм. Также налажено авиасообщение между РФ и КНР, причем количество этих рейсов будет увеличено.

«Питерец.ру» сообщает, что авиакомпания Sichuan Airlines вводит дополнительные рейсы из Чэнду. Теперь летать из этого китайского города в Москву и Петербург можно будет не 3 дня в неделю, а 5.

При этом стоимость билетов по московскому направлению начинается с 29,5 тыс. руб., по петербургскому – с 37 тыс. руб. Пассажиры будут проводить в полете примерно 8 часов. Переход на новое расписание произойдет 31 марта.