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Питерец.ру » Общество » Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом

Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Между Петербургом и Псковом стартовало пассажирское авиасообщение

Санкт-Петербург и Псков впервые связали прямым пассажирским авиарейсом, передает "Псковская лента новостей". Маршрут, который обслуживает авиакомпания "СКОЛ", будет работать ежедневно по будням. В каждую сторону будет в течение дня совершаться по одному вылету. В компании утверждают, что в дальнейшем можно будет рассчитывать и на перелеты в уик-энд. Двухмоторный самолет вмещает 16 пассажиров.

Время в пути составляет ровно один час. При этом из Пскова самолет вылетает утром, а из Петербурга - в конце рабочего дня. Для взрослых билет стоит 3900 рублей, для детей - 1950 рублей.

В обозримом будущем компания "СКОЛ" намерена организовать прямое авиасообщение Пскова с Минском и Ригой.

Источник: ЗакС.Ру
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