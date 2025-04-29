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Питерец.ру » Общество » Федерация самбо в Петербурге провела «Урок Мужества»

Федерация самбо в Петербурге провела «Урок Мужества»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Федерация самбо Санкт-Петербурга провела мероприятие под названием «Урок Мужества»

Федерация самбо Санкт-Петербурга провела замечательное мероприятие под названием «Урок Мужества», которое было организовано для участников проекта «Самбо - в школу» из школьного спортивного клуба «Крылья», расположенного в школе номер 14. Это событие стало важной вехой в жизни юных спортсменов, поскольку им предоставилась уникальная возможность узнать больше о значении самбо и его истории, а также о подвиге людей, которые защищали нашу страну в трудные времена.

На мероприятии перед ребятами выступил Денис Гольцов, который занимает пост вице-президента Федерации самбо, а также является Заслуженным мастером спорта России и амбассадором проекта «Самбо - в школу». Его речь была наполнена личными воспоминаниями, и он поделился трогательной историей о своем деде, который участвовал в Великой Отечественной войне и стал свидетелем героического прорыва блокады Ленинграда. Денис подчеркнул, насколько важно сохранять память о подвигах предков, которые боролись за свободу и независимость нашей страны, и как это влияет на воспитание молодежи.

В ходе интерактивного занятия ребята смогли узнать о значительном вкладе самбистов в годы войны, что стало для них настоящим открытием. Они активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились своими мыслями. Участники исполнили фронтовые песни, что добавило мероприятию особую атмосферу патриотизма и единства. Особенно интересными были истории о самбистах-героях, которые проявили мужество и стойкость в боевых действиях, вдохновляя молодежь на добрые поступки и достижения.

Каждый из участников получил памятные брошюры, которые содержали материалы о роли самбо в военное время. Эти брошюры не только информировали о значении этого вида спорта, но и служили напоминанием о том, как важно помнить о прошлом и чтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину.

Стоит отметить, что воспитанники школы номер 14 уже неоднократно становились победителями регионального этапа Школьной лиги самбо «Мир самбо» и завоевали серебряные медали на Всероссийских соревнованиях в прошлом сезоне. Это подчеркивает высокий уровень подготовки юных спортсменов и их стремление к победам. Мероприятие «Урок Мужества» не только способствовало развитию спортивных навыков ребят, но и укрепило их патриотический дух и чувство гордости за свою страну.

Источник: Комитет по спорту
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