В акваторию Северной столицы вышел второй теплоход, оформленный в стилистике самбо

В акваторию Невы вышел ещё один теплоход, оформленный в стилистике самбо. Новый корабль будет рассказывать жителям и гостям Санкт-Петербурга о федеральном образовательно-спортивном проекте «Самбо в школу». Проект реализуется по всей России при поддержке «Единой России» и призван популяризировать отечественный вид единоборств как основы здоровья и безопасности школьников, их национального единства, успешности и конкурентоспособности.

Это уже второй теплоход, украшенный в стилистике самбо, на Неве. Первый был запущен 10 июля и был посвящен истории этого вида спорта. В своё первое плавание тематическое судно взяло юных самбистов, воспитанников спортивного клуба «Самбо 330» гимназии № 330 – лидера проекта «Самбо в школу» в Санкт-Петербурге.

Для ребят провели мастер-классы именитые спортсмены – четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта России Анатолий Стишак и чемпион Европы по самбо, мастер спорта международного класса Сергей Ялышев. Также юные спортсмены показали свое мастерство на мини-соревнованиях по демо-самбо, судьёй в которых выступил председатель коллегии судей, судья международной категории Роман Мотылев.

Первых пассажиров и участников торжественного запуска тематического теплохода приветствовали председатель городской Федерации самбо Андрей Клямко и вице-президент этого спортивного объединения, член регионального общественного совета партийного проекта «Zа самбо» Денис Гольцов.

«Любой спорт важен, но самбо важно тем, что это наш российский вид спорта. Самбо учит нас побеждать, а если мы проигрываем, учит нас анализировать наши поражения и достигать целей. Наш президент Владимир Владимирович Путин является мастером спорта по самбо, был чемпионом Ленинграда, призером многих международных соревнований. Это огромный труд, не говоря уже об управлении большой страной, это всё дало, наверное, самбо» – сказал Андрей Клямко.

Напомним, в 2022 году «Единая Россия» запустила федеральный проект «Zа самбо». Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, общественный совет партпроекта возглавил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.