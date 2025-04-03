В Ленобласти готовятся к корюшковой путине

На 2025 год для Ладожского озера установлена научная квота на добычу корюшки в объеме 1225 тонн. Осуществлять промышленный вылов этой рыбы уполномочены 35 предприятий и частных предпринимателей.

Рыбалка будет сосредоточена в районах устьев рек Волхов, Сясь и Свирь. По предварительным оценкам, основной период миграции корюшки в Ладожском озере начнется 7-10 апреля, а максимальная интенсивность хода ожидается в период с 27 по 30 апреля.

Мониторинг процесса рыбной ловли, подсчет используемых рыболовных снастей и объема добытой рыбы будут осуществлять сотрудники рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Кульминацией сезона станет туристический фестиваль "Корюшка идет!", который пройдет 17 мая в Новой Ладоге и будет посвящен гастрономическим традициям, связанным с этой рыбой.