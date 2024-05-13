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Питерец.ру » Общество » В Новой Ладоге пройдет фестиваль «Корюшка идёт!»

В Новой Ладоге пройдет фестиваль «Корюшка идёт!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Новой Ладоге состоится в шестой раз Ленинградский областной фестиваль «Корюшка идёт!»

18 мая в Новой Ладоге состоится в шестой раз Ленинградский областной фестиваль «Корюшка идёт!». Интерактивные площадки фестиваля начнут работу с 11:00.

Гости праздника смогут заглянуть в Рыбацкую деревню, где производители Ленинградской области представят широкий ассортимент свежей, жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукции: от корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща до изысканных видов судака, форели, осетра и экзотического клариевого сома. Можно будет приобрести как хорошо известные, так и редкие виды рыб, среди которых — кета, минога, хариус, налим, сельдь и другие.   

На гастрономической площадке можно будет попробовать всевозможные рыбные деликатесы,  а на кулинарных мастер-классах изучить все тонкости жарки корюшки, приготовить рыбник, мусс из корюшки и рыбный суп. 

На Ярмарке ремесел будут представлены изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства ручной работы: волховская и шугозерская роспись, киришское и свирское  кружево, керамика, вырицкие гобелены, изделия из  кожи и множество сувениров в виде корюшки и рыбок.

Фестиваль предлагает интересный и разнообразный досуг для всей семьи: в зонах детской активности и семейного отдыха можно научиться росписи по дереву, написать картину по номерам, сыграть в пинг-понг, сделать фотографии на память в необычных декорациях. 

Желающие испытать свое рыбацкое счастье смогут принять участие в конкурсе рыбной ловли, по итогам которого победители будут награждены подарками и дипломами. Для болельщиков запланирован запуск мальков в акваторию реки Волхов.

Концертная программа Фестиваля «Корюшка идет!» порадует выступлением творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, звезд отечественной эстрады и кавер-групп. Ведущим исполнителем праздника станет известная  российская певица Слава. Концертная площадка будет работать в режиме нон-стоп с 11:00 до 21:00.

Любознательным гостям будут предложены различные пешеходные экскурсионные маршруты по Новой Ладоге, а также автобусные путешествия в Старую Ладогу с посещением Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря и исторического туристкого фестиваля «К истокам Руси», на котором посетители  увидят реконструкции исторических сражений, показательные состязания, побывают в тематических торговых и ремесленных зонах.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Волховский район
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