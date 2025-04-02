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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти стартовал приём документов в 1-е классы

В Ленобласти стартовал приём документов в 1-е классы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Родители будущих первоклассников Ленинградской области подают документы для зачисления в школу. 

Родители детей, которые в этом году пойдут в первый класс в Ленинградской области, начали подавать документы для зачисления в школы. В первые три часа кампании было зарегистрировано 10,4 тысячи заявлений.

Более 99% из них оформлены через портал Госуслуг, включая заявки, подготовленные заранее, которые можно было отправить сразу после открытия записи. Из общего числа заявлений 3575 были поданы автоматически, что возможно благодаря сервису Госуслуг для тех, кто имеет право на льготы. Кроме того, 68 заявлений было направлено непосредственно в образовательные учреждения, а 10 — в многофункциональные центры.

 Процесс записи проходит в обычном режиме. Ожидается, что в этом учебном году в школы Ленинградской области поступят около 24,7 тысячи первоклассников.

Источник: Администрация Ленобласти
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