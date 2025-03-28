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Питерец.ру » Общество » В СПб создадут памятник погибшим от ковида

В СПб создадут памятник погибшим от ковида

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/aakhort
В Северной столице возведут памятник погибшим от коронавируса: монумент станет напоминанием об этой страшной трагедии

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге появится памятник, посвященный погибшим от коронавируса. Высота монумента составит не менее 4 метров. Он будет выполнен в форме застывшего вечного огня.

Планируется, что памятник станет символом памяти и уважения к тем, кто не смог победить болезнь. Создание монумента – важный шаг для сохранения памяти о жертвах пандемии и выражения поддержки их семьям.

Напоминаем, что коронавирус стал одной из самых серьезных угроз для жизни людей в последние годы. Эта инфекция быстро распространилась по всему миру, вызвав масштабную пандемию. COVID-19 унес множество жизней, оставив глубокие следы в сердцах людей и семей во многих странах. Особенно уязвимыми оказались пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

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