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Питерец.ру » Общество » В Петербурге открыли памятник «Слепой слухач - защитник неба блокадного Ленинграда»

В Петербурге открыли памятник «Слепой слухач - защитник неба блокадного Ленинграда»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Памятник блокадным слухачам - наша дань героизму защитников Ленинградского неба

Сегодня в Петербурге открыли памятник «Слепой слухач - защитник неба блокадного Ленинграда». Он установлен в Сквере Слепых слухачей, расположенной между Ораниенбаумской и Стрельнинской улицами. Сквер примыкает к зданию Санкт‑Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, в котором в годы блокады проходил отбор слухачей для войск противовоздушной обороны.

«Памятник блокадным слухачам - наша дань героизму защитников Ленинградского неба. Они внесли значимый вклад в общую победу советского народа. Их служба спасла десятки тысяч жизней при авианалетах. Благодаря своему уникальному слуху, они обнаруживали самолёты противника на самых дальних подступах к городу и обеспечивали надёжную работу расчётов ПВО по уничтожению вражеской авиации», - отметил губернатор Александр Беглов.

Памятник представляет собой скульптурную композицию высотой 0,9 м, выполненную из бронзы и установленную на постаменте высотой 1,2 м. Такая высота выбрана для того, чтобы памятник могли тактильно осматривать незрячие. На гранитном постаменте размещены бронзовые надписи: «Слепым слухачам» и «Незрячим защитникам блокадного Ленинграда».

Инициатором установки и заказчиком работ по проектированию, изготовлению и установке памятника выступила Санкт‑Петербургская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Авторы работы - скульптор Мария Третьякова, слепоглухой скульптор Александр Сильянов и архитектор Леонид Копыловский. Проект монумента был одобрен Градостроительным советом при Правительстве Санкт‑Петербурга и Общественной палатой Санкт Петербурга.

В сквере выполнено благоустройство и дополнительное озеленение кустарниками и цветниками. Здесь замостили дорожки, установили скамейки, создали инклюзивное пространство для слепых и слабовидящих людей.

Источник: Администрация Петербурга
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