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Питерец.ру » Общество » Выявлены нарушения по хлебу и кондитерке

Выявлены нарушения по хлебу и кондитерке

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В СПб проверили состояние ХБИ и кондитерки: каковы результаты? 

«Питерец.ру» сообщает, что в прошедшем году в СПб изъяли свыше 7 т. ХБИ и сладостей. Причиной данного факта стали проблемы с маркировкой, условиями хранения и сроками годности.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку 4800 образцов продукции. В результате исследования было выявлено, что 0,2% ХБИ не соответствуют стандартам, в кондитерке таковых оказалось 4,5%. Еще отмечено, что в проверенных образцах не обнаружено ГМО и вредных веществ.

Специалисты напомнили, что петербуржцам следует проявлять бдительность при выборе продуктов питания и отдавать предпочтение товарам высокого качества. Необходимо тщательно изучать информацию на упаковке, где указаны данные о производителе, составе, условиях хранения и сроке годности.

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