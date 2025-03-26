Выявлены нарушения по хлебу и кондитерке

«Питерец.ру» сообщает, что в прошедшем году в СПб изъяли свыше 7 т. ХБИ и сладостей. Причиной данного факта стали проблемы с маркировкой, условиями хранения и сроками годности.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку 4800 образцов продукции. В результате исследования было выявлено, что 0,2% ХБИ не соответствуют стандартам, в кондитерке таковых оказалось 4,5%. Еще отмечено, что в проверенных образцах не обнаружено ГМО и вредных веществ.

Специалисты напомнили, что петербуржцам следует проявлять бдительность при выборе продуктов питания и отдавать предпочтение товарам высокого качества. Необходимо тщательно изучать информацию на упаковке, где указаны данные о производителе, составе, условиях хранения и сроке годности.