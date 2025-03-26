В СПб стало больше разбирательств с участием федеральных органов власти

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб отмечается рост числа судебных разбирательств между гражданами и федеральными службами. Это может свидетельствовать о повышении правовой активности населения и усилении контроля за деятельностью государственных органов.

Согласно имеющимся данным, увеличилось количество дел, связанных с оспариванием действий или решений федеральных служб. В 2023 году таких исков было 1,12 тыс., в 2024-м – 1,27 тыс. При этом повысилось и число удовлетворенных претензий – с 292 до 374.

Эксперты отмечают, что этот рост может быть связан с улучшением информированности граждан о своих правах и возможностях их защиты в суде. Также возможно, что федеральные службы стали чаще допускать ошибки или нарушения в своей работе.