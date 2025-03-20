Индийские блогеры знакомятся с Петербургом

«Питерец.ру» сообщает, что аэропорт Пулково организовал ознакомительную поездку для индийских блогеров Vishakha и The Indo Trekker. Это связано с развитием программы, направленной на привлечение иностранных туристов.

Взаимодействие с зарубежными авторитетными личностями в сфере социальных медиа считается действенным методом популяризации города. В частности, это подчеркнули в руководстве «Воздушных Ворот Северной Столицы».

Ранее в Смольном отмечали, что в прошлом году Индия заняла 5 место среди стран по количеству посещений СПб. Гости из Индии интересуются историей города, его архитектурой, уровнем обслуживания, а также культурно-познавательным, деловым и свадебным туризмом.