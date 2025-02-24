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Питерец.ру » Общество » Аэропорт Пулково стал одним из лидеров по пассажиропотоку в стране

Аэропорт Пулково стал одним из лидеров по пассажиропотоку в стране

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Рост пассажиропотока Пулково и укрепление позиций на авиационном рынке России

«Питерец.ру» отмечает, что, по данным Росавиации, за прошлый год аэропорт «Пулково» показал впечатляющие результаты. Он даже опередил некоторые московские воздушные гавани по количеству перевезенных пассажиров.

Пассажиропоток аэропорта СПб составил почти 21 млн. человек, а московские «Внуково» и «Домодедово» приняли 16 млн. и 15,6 млн. пассажиров. При этом лидером остался столичный аэропорт «Шереметьево» с показателем 44 млн. человек.

Однако результаты «Пулково» тоже оказались внушительными. Это подчеркивает растущую популярность Северной столицы как туристического и делового центра России. Неудивительно, что аэропорт СПб демонстрирует уверенный рост пассажиропотока. Город на Неве стал привлекателен для путешественников со всей страны и из-за рубежа.

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