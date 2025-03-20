В СПб действует уникальная программа для молодых супругов

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб более 10,5 тыс. супружеских пар бесплатно проверили свое репродуктивное здоровье в рамках специальной программы. Она работает с 2019 года.

Супружеские пары могут пройти медицинское обследование в течение двенадцати месяцев после заключения брака. В рамках программы предусмотрены консультации генетика, а также комплексные медицинские обследования для обоих супругов. Это помогает снизить вероятность осложнений во время беременности.

Петербуржцы могут получить помощь специалистов в области гинекологии и урологии. Чтобы пройти медобследование, необходимо обратиться в регистратуру Центра планирования семьи и репродукции. Программа помогает заботиться о здоровье будущих поколений и поддерживает семейные ценности.