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Питерец.ру » Общество » В СПб действует уникальная программа для молодых супругов

В СПб действует уникальная программа для молодых супругов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/komzdravspb
Более 10 тыс. петербургских семей воспользовались возможностью проверить репродуктивное здоровье

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб более 10,5 тыс. супружеских пар бесплатно проверили свое репродуктивное здоровье в рамках специальной программы. Она работает с 2019 года.

Супружеские пары могут пройти медицинское обследование в течение двенадцати месяцев после заключения брака. В рамках программы предусмотрены консультации генетика, а также комплексные медицинские обследования для обоих супругов. Это помогает снизить вероятность осложнений во время беременности.

Петербуржцы могут получить помощь специалистов в области гинекологии и урологии. Чтобы пройти медобследование, необходимо обратиться в регистратуру Центра планирования семьи и репродукции. Программа помогает заботиться о здоровье будущих поколений и поддерживает семейные ценности.

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