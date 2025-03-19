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Питерец.ру » Общество » В СПб почтят память святителя Тихона

В СПб почтят память святителя Тихона

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Петербурге пройдут масштабные мероприятия, посвященные 100-летию со дня кончины святителя Тихона

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб пройдут масштабные мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня смерти патриарха Тихона. В городе состоится ряд торжественных событий, которые будут посвящены памяти этого выдающегося религиозного деятеля.

Жители и гости Петербурга смогут принять участие в богослужениях, культурных и образовательных программах. В рамках празднования пройдут выставки, лекции и встречи, которые будут посвящены жизни и деятельности Тихона. Эти мероприятия организованы при участии религиозных и общественных организаций.

Цель мероприятий – сохранить и передать будущим поколениям память о святом Тихоне и его вкладе в историю и культуру России. Празднование станет важным событием для всех, кто интересуется историей и религией, и подчеркнёт значимость сохранения духовных традиций.

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