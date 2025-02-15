В Петербурге школьники создали монументальную картину памяти участников ВОВ

В рамках празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне ученики 7-ми классов школы № 565 Кировского района нарисовали монументальную картину. Размер холста 3 на 2 метра. Мероприятие прошло под руководством художницы Валерии Лошак. Каждый ученик запечатлел на холсте воспоминания о своих родственниках - участниках ВОВ, что стало не только творческим заданием, но и важной частью сохранения исторической памяти.



«Это мероприятие — не только художественное выражение, это способ объединить поколения и сохранить память о тех, кто отдал жизни ради победы», — отметила Валерия Лошак. Художница также сообщила о планах провести аналогичные мероприятия в каждом районе города. Все созданные работы будут объединены в большую выставку «Картин памяти», где жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть эти уникальные произведения искусства и узнать больше о героях.