Почтят память Чернобыля

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня 35-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Это была крупнейшая на тот момент технологическая катастрофа. Предполагается, что от последствий облучения, полученного в результате аварии, умерло до 4000 человек. В честь памяти погибших в Чернобыле в Петербурге пройдет ряд мероприятий. Отдельных слов заслуживают специальная конференция, возложение цветов в парке им. Сахарова, а также залп из пушки в Петропавловской крепости, который прогремит в 12 часов.

Для Петербурга события Чернобыля – это не что-то далекое. В Северной столице есть люди, которые столкнулись с последствиями аварии на ЧАЭС. В городе проживает более 5000 человек, которые подверглись радиации во время этой катастрофы. Причем 1,5 тыс. из них – инвалиды.