В Петербурге цветы из света украсят фасады в честь Международного женского дня

В Санкт-Петербурге продолжается масштабная программа по созданию уникального светового оформления городских пространств, реализуемая Комитетом по градостроительству и архитектуре, Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, а также специалистами компании «Ленсвет». Эта программа, запущенная несколько лет назад, преобразила облик Северной столицы, особенно в осенне-зимний период, превратив искусственное освещение из простого функционального элемента в полноценную составляющую городского ландшафта, важнейшую часть праздничного декора. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этой инициативы, отметив, что удалось изменить восприятие роли света в жизни города, сделав его неотъемлемой частью атмосферы.

В этом году, в преддверии Международного женского дня 8 Марта, градостроительные власти подготовили особое световое шоу, посвященное празднику. Фасады и брандмауэры зданий Петербурга превратятся в холсты для удивительных проекций, изображающих яркие, красочные цветы. Это не просто дань традиции дарения цветов на 8 марта, это символическое предвестие весны, яркий акцент, добавляющий красок в серые будни и подчёркивающий праздничную атмосферу. Использование света в качестве художественного средства позволит создать поистине незабываемую атмосферу, придающую городу особую волшебную прелесть. Мягкое свечение цветов будет распространяться по улицам, создавая уют и настроение торжества.

Планируется, что световые проекции, посвященные Международному женскому дню, включатся в 18:50 7 марта, за день до праздника, и будут радовать жителей и гостей города до 7:30 утра 10 марта. График работы светового оформления будет синхронизирован с общим графиком городского наружного освещения, что обеспечит комфортное восприятие и безопасность петербуржцев. Организаторы уверены, что это световое шоу станет одним из самых запоминающихся событий весны, придавая городу неповторимый шарм и праздничное настроение.