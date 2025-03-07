ента новостей

15:38
В Петербурге заработала виртуальная карта «Подорожник»
15:17
В Петербурге цветы из света украсят фасады в честь Международного женского дня
11:17
В Парголово девушка на иномарке сбила 11-летнюю девочку
11:13
На Садовой улице задержали двоих постояльцев хостела, устроивших погром в пекарне
11:09
В Ленобалсти водитель «Лады Калина» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
10:07
В Петербурге прошел турнир «В самбо — только девушки»
09:48
Под Тосно иномарка въехала в столб электропередач, погиб ребенок
09:35
Циклон "Альфред" угрожает миллионам людей на восточном побережье Австралии
09:21
На Херсонской улице иномарка сбила 3-летнего ребенка
09:15
В Петербурге завершились всероссийские соревнования по плаванию «Заплывы Свимкап»
08:37
Петербургские предприятия получат поддержку на 860 млн. рублей
08:27
Возвращение генконсульства США в СПб: возможные перспективы
08:16
Чиновникам СПб могут разрешить штрафовать за нарушение парковки
08:03
Погрузка на жд в СПб выросла почти на 8%
01:58
Петербургская шахматистка Ольга Карманова после 10-го тура юниорского чемпионата мира в Черногории занимает 10-е место, а лидирует Анна Шухман
01:36
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 58 очков, у Бэйкона – 23 очка
20:31
Трамп откладывает введение тарифов для Мексики
20:15
Албания закрывает TikTok на год из-за опасений по поводу насилия среди детей
16:16
Ян Непомнящий стал победителем шахматного турнира «Аэрофлот Опен», на котором отличились петербуржцы: Матлаков занял 4-е место, Лобанов – 5-е, Гоганов – 7-е
15:36
В СПб начнет работать программа для молодых инноваторов
15:14
Появились фейковые сайты с цветами на 8 Марта
15:03
С 8 марта в трех районах Петербурга закроют движение транспорта
14:47
В Ленинградской области создан Морской совет
13:16
Выставка «ЧЕЛОВЕК – ГОРОД – СТРАНА»
13:12
В Сосново задержали наркоплантатора
11:01
На улице Оптиков рейсовый автобус сбил пенсионерку
10:34
В ДТП на Ленинском проспекте пострадала 15-летняя пассажирка «Хендай Солярис»
10:29
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Димитрова
10:22
Полицейские поймали «дропа», мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Дыбенко
10:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге цветы из света украсят фасады в честь Международного женского дня

В Петербурге цветы из света украсят фасады в честь Международного женского дня

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Цветы из света украсят петербургские фасады в честь Международного женского дня

В Санкт-Петербурге продолжается масштабная программа по созданию уникального светового оформления городских пространств, реализуемая Комитетом по градостроительству и архитектуре, Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, а также специалистами компании «Ленсвет». Эта программа, запущенная несколько лет назад, преобразила облик Северной столицы, особенно в осенне-зимний период, превратив искусственное освещение из простого функционального элемента в полноценную составляющую городского ландшафта, важнейшую часть праздничного декора. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этой инициативы, отметив, что удалось изменить восприятие роли света в жизни города, сделав его неотъемлемой частью атмосферы.

В этом году, в преддверии Международного женского дня 8 Марта, градостроительные власти подготовили особое световое шоу, посвященное празднику. Фасады и брандмауэры зданий Петербурга превратятся в холсты для удивительных проекций, изображающих яркие, красочные цветы. Это не просто дань традиции дарения цветов на 8 марта, это символическое предвестие весны, яркий акцент, добавляющий красок в серые будни и подчёркивающий праздничную атмосферу. Использование света в качестве художественного средства позволит создать поистине незабываемую атмосферу, придающую городу особую волшебную прелесть. Мягкое свечение цветов будет распространяться по улицам, создавая уют и настроение торжества.

Планируется, что световые проекции, посвященные Международному женскому дню, включатся в 18:50 7 марта, за день до праздника, и будут радовать жителей и гостей города до 7:30 утра 10 марта. График работы светового оформления будет синхронизирован с общим графиком городского наружного освещения, что обеспечит комфортное восприятие и безопасность петербуржцев. Организаторы уверены, что это световое шоу станет одним из самых запоминающихся событий весны, придавая городу неповторимый шарм и праздничное настроение. 

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-01-2024, 13:42
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсили световые проекции
22-02-2023, 13:02
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий в День защитника Отечества
5-12-2023, 13:53
Аллею сквера Блокадников осветило новое наружное освещение
20-02-2017, 09:30
Зимнее световое шоу
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
14-03-2023, 15:48
Фасады зданий Московского проспекта оборудуют вечерней художественной подсветкой

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:17
В Парголово девушка на иномарке сбила 11-летнюю девочку
Сегодня, 11:09
В Ленобалсти водитель «Лады Калина» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
Сегодня, 09:48
Под Тосно иномарка въехала в столб электропередач, погиб ребенок
Сегодня, 09:21
На Херсонской улице иномарка сбила 3-летнего ребенка
Наверх