В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсили световые проекции

В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады фасады десяти зданий в разных районах Петербурга украсили пятнадцать световых проекций.

На картинах можно увидеть архивные фотоснимки салюта 27 января 1944 года, работу энергетиков по восстановлению наружного освещения города, а также детские рисунки, посвященные битве за Ленинград.

Помимо уже известных фасадов, на которых проекции появляются постоянно, в перечне адресов появился новый объект в Ломоносове – дом на улице Федюнинского, 16. Здесь можно увидеть фотографию с ленинградцами в момент победного салюта на Неве. Место для проекции выбрано не случайно. В январе 1944 года на Ораниенбаумском плацдарме в ходе операции «Нева-2» войска 2-й ударной армии под командованием генерала-лейтенанта Ивана Федюнинского перешли в наступление. Враг был отброшен на 60-100 километров от города. Войска Ленинградского и Волховского фронта полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.

На Каменноостровском проспекте, 26-28 проецируется фотография электромонтера «Ленсвета» в момент установки лампы в подвесной фонарь.

На набережной Обводного канала, 89 размещена проекция снимка, на котором ленинградцы наблюдают за салютом с Троицкого моста.

Рисунками юных художников – победителей творческих конкурсов, которые проводит Комитет по градостроительству и архитектуре, украшены фасады на Шпалерной улице, 44, Большом проспекте В.О., 70, Московском проспекте, 91.

Праздничные проекции снимков ЛенТАСС освещают здание Российской национальной библиотеки на Московском проспекте 165, 8-й линии В.О., 85, Новгородской улице, 10 в Шушарах, Кондратьевском проспекте, 14.

Архивные фотографии предоставлены Государственным музеем истории СанктПетербурга, Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов.

Концепция светового оформления разработана Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, Комитетом по градостроительству и архитектуре. Установка оборудования выполнена силами сотрудников «Ленсвета».