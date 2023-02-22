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Питерец.ру » Общество » Что с переплавкой снега?

Что с переплавкой снега?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Какой объем снега был переплавлен в Северной столице?

«Питерец.ру» сообщает, что с начала зимы в городе на Неве было утилизировано более 1,5 млн кубов снега. При этом пункты для переплавки снега начали работу 16 ноября. Отметка в 1 млн кубов снега была пройдена 7 января.

Рекордным сезоном является прошлогодний. Тогда в Петербурге пришлось убрать 4,4 млн кубометров снега. Прошлая зима оказалась весьма богатой на осадки. Но городу удалось справиться с этими обильными снегопадами. Этой зимой нагрузка на снегоплавильные выдалась меньшей. Так что пункты справляются с утилизацией снега.

Власти Петербурга уделяют серьезное внимание вопросам уборки от снега. Для этого используется необходимая спецтехника, контролируется работа городских и коммунальных служб.

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