Что с переплавкой снега?

«Питерец.ру» сообщает, что с начала зимы в городе на Неве было утилизировано более 1,5 млн кубов снега. При этом пункты для переплавки снега начали работу 16 ноября. Отметка в 1 млн кубов снега была пройдена 7 января.

Рекордным сезоном является прошлогодний. Тогда в Петербурге пришлось убрать 4,4 млн кубометров снега. Прошлая зима оказалась весьма богатой на осадки. Но городу удалось справиться с этими обильными снегопадами. Этой зимой нагрузка на снегоплавильные выдалась меньшей. Так что пункты справляются с утилизацией снега.

Власти Петербурга уделяют серьезное внимание вопросам уборки от снега. Для этого используется необходимая спецтехника, контролируется работа городских и коммунальных служб.