В школах Петербурга собираются увеличить стоимость питания

Администрация Санкт-Петербурга планирует с 1 сентября 2025 года повысить стоимость школьного питания. Проект соответствующего постановления, опубликован 27 февраля на официальном сайте города в разделе антикоррупционной экспертизы.

Подробный разбор проекта постановления показывает, что изменения коснутся всех категорий школьников. Для младших классов (1-4) завтрак подорожает на 10,1 рубля (с 104,4 до 114,5 рублей), обед – на 15,3 рубля (с 156,5 до 171,8 рублей). Увеличение цен для учащихся 5-8 классов ещё более заметно: завтрак – на 12,4 рубля (с 122,7 до 134,6 рублей), обед – на 17,7 рубля (с 184,1 до 201,8 рублей), а комплексный обед – на 29,6 рубля (с 306,8 до 336,4 рублей). Аналогичная тенденция наблюдается и для старшеклассников (9-11 классы): завтрак подорожает на 17,6 рубля (с 100 рублей до 117,6 рублей), обед – на 21,2 рубля (с 184,1 до 205,3 рублей), комплексный обед – на 29,6 рубля (с 306,8 до 336,4 рублей). Данные по кадетским классам требуют отдельного рассмотрения, так как они могут отличаться от общепринятой системы ценообразования в связи с особенностями их рациона.

Следует отметить, что предложенные цены не учитывают потенциальные региональные особенности. В разных районах города стоимость продуктов и логистических услуг может варьироваться, что может привести к неравномерному распределению нагрузки на бюджеты школ. Кроме того, неясно, какие именно меры по контролю качества продуктов и соблюдения санитарных норм будут приняты для обеспечения соответствия цены и качества предоставляемого питания.