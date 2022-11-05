Обеды в школах дорожают

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице поднимется стоимость школьного питания. Новые расценки начнут действовать с января следующего года. В этом нет ничего удивительного, поскольку тарифы устанавливаются правительством города. Что касается компенсации, она будет осуществляться за счет городского и федерального бюджета.

Стоимость школьного питания окажется больше примерно 30%. Завтрак, обед и комплексный обед для начальной школы будет стоить 96 руб. 90 коп., 145 руб. 30 коп. и 242 руб. 20 коп. Для остальных классов эти цены будут на уровне 113 руб. 90 коп., 170 руб. 80 коп. и 284 руб. 70 коп. Новые тарифы установят и для кадетских классов.

Подорожание школьного питания – обычное явление. Это обусловлено общим повышением цен на продукты. При этом могут возникнуть вопросы, почему подорожало аж на 30%?