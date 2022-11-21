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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Советы по организации и управлению графиками приема пациентов

Советы по организации и управлению графиками приема пациентов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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У каждого администратора клиники хотя бы раз возникали проблемы с графиком приема пациентов.

У каждого администратора клиники хотя бы раз возникали проблемы с графиком приема пациентов. Негативное влияние подобной ситуации также ложится на врачей и пациентов. Это связано с тем, что разочарование может быть большим, когда вы не можете качественно обслужить всех. После неудачного опыта пациенты могут не вернуться, и в этом случае ваша практика подвергается финансовому риску. Чтобы решить проблему, рекомендуется создать личный кабинет для записи к врачу. График приема пациентов должен быть как организованным, так и гибким, чтобы повседневные ситуации не превращались в хаос. Например, в отсутствие врача система управления может облегчить своевременное уведомление пациентов и изменение графика приема.

Наличие онлайн-записи – один из лучших способов справиться с ситуацией и обеспечить хорошее обслуживание пациентов. 

  Преимущества онлайн-записи для медицинских учреждений

Пациенту удобно записаться на прием онлайн, выбрав удобный для него день и время. Это один из способов  наладить отношения с вашей аудиторией, так как это дает им большую автономию и свободу выбора. Эта стратегия сегодня является отличительной чертой рынка и может стать почти обязательной в ближайшие годы. 

 Технология облегчает отношения между клиникой и пациентом, так как с помощью нескольких кликов пользователь находит учреждение и записывает на прием без осложнений. Кроме того, интеграция системы с веб-сайтом компании обеспечивает обзор повестки дня и оптимизирует планирование встреч.

 Каковы преимущества лучшей организации записи в клинику? 

 Есть много преимуществ организованного графика для вашей клиники. 

Среди них важное значение имеют выигрыш во времени, производительность и качество:

  • предотвращает планирование слишком большого количества длительных встреч в один и тот же день;
  • повышает удовлетворенность пациентов;
  • помогет избежать опозданий на прием и скопления людей в зале ожидания;
  • повышает качество ухода;
  • помогает организовать передвижение больных;
  • дает большую гибкость для решения проблем;
  • обеспечивает большую безопасность при ежемесячном выставлении счетов;
  • делает уход за пациентом более эффективным;
  • предлагает макрос просмотра встреч в месяц.

 Использование цифровой записи облегчает визуализацию всех графиков врачей в вашей клинике. Таким образом, в зависимости от медицинской специальности, которую ищет пациент, вы можете быстро предложить больше вариантов — это может помочь в экстренных случаях.  Централизация информации в одной системе помогает  эффективному обслуживанию стойки регистрации, а также улучшает качество обслуживания клиентов.

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