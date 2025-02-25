Вывоз мусора начнут контролировать через видеонаблюдение

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области планируется установить камеры видеонаблюдения на мусорных площадках. Это позволит контролировать соблюдение санитарных норм и правил сбора и вывоза отходов.

Камеры будут установлены на контейнерных площадках в различных районах области. Они будут фиксировать нарушения, такие как неправильное размещение отходов, переполнение контейнеров, несоблюдение графика вывоза мусора и другие. Собранные данные будут передаваться в соответствующие органы для принятия мер.

Установка камер видеонаблюдения на мусорных площадках является частью комплекса мер, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Она позволит повысить уровень ответственности населения и организаций за соблюдение санитарных норм и правил обращения с отходами.