ента новостей

16:01
Студенты петербургского ЛЭТИ отметили масленичную неделю
15:58
Эрмитаж и ПНТ запустили программу по реставрации картин
15:35
Петербуржцы стали призерами Кубка России по скалолазанию
15:30
В Петербурге суд постановил заблокировать паблики "ВКонтакте" и YouTube-каналы с тюремными стихами
15:22
В Петербурге сквер оставили без двух третей деревьев
15:17
В Ленобласти обсуждаются стандарты мусорных площадок
15:14
В Петербурге проводят проходит серию обысков по делу дорожников
15:10
В Петербурге задержан мигрант-развратник
15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
14:49
В Петербурге состоится арт-квартирник, организованный современными художниками
14:40
Молодые петербуржцы организовали акцию памяти Василия Ланового
14:20
В Ленобласти полицейский спас двоих людей
14:14
Новым партнером Петербургской филармонии в музыкально-живописном проекте «Диалоги об искусстве» станет Русский музей
08:02
Высокая летальность сохраняется
08:00
Побит 50-летний рекорд температуры
01:12
Бурдасов забил в овертайме и помог СКА пройти минское «Динамо» в розыгрыше Кубка Гагарина
21:02
Волейбольная «Ленинградка» разгромлена дома нижегородской «Спартой»
18:59
«АРМИшка» - санкт-петербургские суворовцы разработали талисман Армейских международных игр
18:58
О страстях, верности себе и одиночестве
10:31
В Ленобласти полицейские обнаружили отстойник краденных машин
10:18
В Санкт-Петербурге открылся музей Жореса Алферова
10:15
В Ленобласти госжилнадзор возобновил проверки
09:03
Закупили мешки для ритуальной службы
08:41
Сколько безработных?
00:49
ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» вышли во второй раунд Кубка Гагарина
19:00
В Петербурге женщина жестоко избила престарелую бабушку
18:55
В Ленобласти военные кинологи ЗВО приступили ко второму этапу профессионального конкурса «Верный друг»
18:54
Россельхознадзор досмотрел более 20 000 животных в аэропорту Пулково
15:54
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области
15:13
В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарок
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти обсуждаются стандарты мусорных площадок

В Ленобласти обсуждаются стандарты мусорных площадок

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Стандарты мусорных площадок область обсудит с муниципалитетами

Комитет по обращению с отходами соберёт предложения органов местного самоуправления к подготовленному проекту единого стандарта мест накопления бытовых отходов, который будет внедряться в регионе.

«Мы уже получили обратную связь по поводу проекта от крупных перевозчиков отходов, сейчас он обсуждается в правительстве Ленинградской области, — прокомментировал своё поручение комитету вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин. — Но важно, чтобы замечания и комментарии дали органы местного управления, так как полномочия по созданию площадок находятся у них».

Для адаптации существующих контейнерных площадок в проекте предусмотрены варианты в зависимости от типа застройки. Также для постепенного ввода единого стандарта планируется определить переходный период.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-01-2020, 15:24
Безопасность Ленобласти под контролем
14-03-2019, 16:57
Муниципалам Петербурга доверят выбор площадок для выгула собак
12-11-2020, 12:54
В Администрации Ленобласти новые назначения
26-06-2020, 14:12
В Петербурге обсудят новые стандарты безопасности детских площадок
9-10-2018, 10:02
Централизованный вывоз мусора
26-12-2012, 07:50
Новый город в Ленобласти без стихийной застройки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
388
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
880
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
982
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
Наверх