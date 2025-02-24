Электрокары в Петербурге набирают популярность, но отстают от Москвы

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб провели исследование, чтобы выяснить отношение горожан к электротранспорту. Оказалось, популярность электрокаров в Северной столице растет, но до уровня Москвы еще далеко.

По данным исследования, в 2024 году спрос на электромобили в СПб вырос на 39% по сравнению с показателями 2023-го. Это позволило Петербургу выйти на 2 место в данной сфере в стране. Эксперты отмечают, что в СПб ведется активная работа над развитием рынка электрокаров.

В частности, появляются новые зарядные станции, причем государственные и частные. Также в городе реализуются инициативы в области городского электротранспорта. Например, планируется развитие сети электробусов. Еще власти намерены выдавать субсидии владельцам электрокаров.