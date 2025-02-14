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Питерец.ру » Общество » Милонов против Дня влюбленных

Милонов против Дня влюбленных

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Известный парламентарий высказал свое мнение о Дне святого Валентина

«Питерец.ру» сообщает, что депутат Милонов выступил с критикой Дня святого Валентина. По мнению известного парламентария, этот праздник представляет собой «духовную диверсию» и пропагандирует чуждые ценности.

Милонов считает, что День всех влюбленных поощряет легкомысленные отношения между мужчинами и женщинами и искажает истинное понимание любви. Он призывает отказаться от празднования этого дня и сосредоточиться на традиционных ценностях, укреплении семейных уз и воспитании молодежи.

Стоит отметить, что День влюбленных стал популярным в России и отмечается многими людьми, независимо от их религиозных убеждений. Однако для некоторых он все еще остается непривычным и непонятным праздником.

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