«Питерец.ру» сообщает, что депутат Милонов выступил с критикой Дня святого Валентина. По мнению известного парламентария, этот праздник представляет собой «духовную диверсию» и пропагандирует чуждые ценности.

Милонов считает, что День всех влюбленных поощряет легкомысленные отношения между мужчинами и женщинами и искажает истинное понимание любви. Он призывает отказаться от празднования этого дня и сосредоточиться на традиционных ценностях, укреплении семейных уз и воспитании молодежи.

Стоит отметить, что День влюбленных стал популярным в России и отмечается многими людьми, независимо от их религиозных убеждений. Однако для некоторых он все еще остается непривычным и непонятным праздником.