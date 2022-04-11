ента новостей

16:15
На КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
12:39
В Петербурге задержан распростронитель
12:32
В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию
12:29
В Петербурге раскрыли разбойные нападения 10-летней давности
10:07
В Петербурге задержали распространителей наркотиков
09:36
Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter
09:34
Милонов против певицы
07:52
Резервный фонд пополнился
06:59
«Водоканал» борется с засорами
00:09
СКА второй раз подряд обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и с таким же преимуществом лидирует в серии плей-офф
18:32
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
09:31
Готовятся к летним лагерям
08:51
Петербуржцы за четырехдневку
08:25
Доллар упал еще больше
10:13
2 миллиона семьям погибших
09:33
Беглов прокомментировал персональные санкции
07:17
Вспоминаем про велосипед
07:34
Детей-инвалидов стало больше
07:21
Верните наши картины!
05:24
Теперь без Владимира Вольфовича
01:24
Пропусти шесть шайб в третьем периоде, СКА разгромно проиграл ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина
10:19
Выделили более миллиарда
09:41
Выпустили еще одну вакцину
07:44
Будут ли снижаться цены?
11:41
В Петербургеа задержали втоугонщиков, которые специализировались на кражах каршеринга
11:38
На мосту через реку Лубья в составе КАД на месяц перекроют две полосы движения
11:34
Водное шоссе: попасть из Петербурга в Кронштадт можно будет на скоростных катамаранах
08:21
Научились выявлять скрытый гепатит
08:13
Банки снизили проценты
07:19
Топить будут до мая
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Милонов против певицы

Милонов против певицы

0
67
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
nation-news.ru
Депутат Милонов резко раскритиковал Анну Нетребко

Депутат Милонов, который очень хорошо знаком петербуржцам, раскритиковал Анну Нетребко. Виталий Валентинович считает, что известная певица не должна оставаться народной артисткой РФ. Нетребко осудила действия нашей страны на Украине, а также политику президента Путина.

Милонов убежден, что это подобные заявления не соответствуют статусу народной артистки. По оценке парламентария, Нетребко поливает грязью нашу страну ради получения выгоды. Милонов также заявил, что, если Нетребко собирается работать за рубежом, нужно лишить ее титулов в России. По мнению депутата, такой шаг станет логичным.

«Питерец.ру» отмечает, что депутат Милонов известен своими резонансными комментариями. Не все его предложения бывают обоснованными. Однако в случае с Нетребко логика в словах парламентария. Конечно, не стоит лишать Нетребко всех наград, поскольку в этом случае мы уподобимся поведению Запада. Но вопрос по поводу лишения звания народного артиста стоит обдумать.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-02-2022, 11:40
Милонов против праздника 14 февраля
31-03-2015, 08:35
Милонов простил Королеву за эротические кадры
15-08-2018, 08:13
Милонов против колбасы
22-08-2019, 09:02
Милонов о защите животных
20-07-2015, 02:28
Депутат петербургского ЗакСа В. Милонов подозревает Гайдар в государственной измене
9-01-2018, 09:12
Депутат предлагает «спрятать» алкоголь

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
611
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
596
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
633
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
666
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх