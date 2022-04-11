Милонов против певицы

Депутат Милонов, который очень хорошо знаком петербуржцам, раскритиковал Анну Нетребко. Виталий Валентинович считает, что известная певица не должна оставаться народной артисткой РФ. Нетребко осудила действия нашей страны на Украине, а также политику президента Путина.

Милонов убежден, что это подобные заявления не соответствуют статусу народной артистки. По оценке парламентария, Нетребко поливает грязью нашу страну ради получения выгоды. Милонов также заявил, что, если Нетребко собирается работать за рубежом, нужно лишить ее титулов в России. По мнению депутата, такой шаг станет логичным.

«Питерец.ру» отмечает, что депутат Милонов известен своими резонансными комментариями. Не все его предложения бывают обоснованными. Однако в случае с Нетребко логика в словах парламентария. Конечно, не стоит лишать Нетребко всех наград, поскольку в этом случае мы уподобимся поведению Запада. Но вопрос по поводу лишения звания народного артиста стоит обдумать.