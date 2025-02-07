Как относятся к Дню влюбленных в Ленобласти?

«Питерец.ру» сообщает, что 16 % жителей Ленобласти, состоящих в браке, не отмечают День святого Валентина. Таковы данные опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек, проживающих в регионе. Выяснилось, что большинство опрошенных (78 %) считают День всех влюбленных романтическим праздником. Треть из них (32 %) планируют организовать в этот день свидание, каждый пятый (21 %) – подарить букет цветов, каждый десятый (10 %) – преподнести подарок, связанный с хобби партнера.

Однако есть и те, кто не отмечает этот праздник: около 16 % респондентов состоят в браке и не планируют никаких мероприятий в День святого Валентина. По их словам, этот праздник для них не имеет особого значения.