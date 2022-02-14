Милонов против праздника 14 февраля

Депутат Милонов негативно высказался по поводу празднования Дня святого Валентина. Народный избранник подчеркнул, что изначальный контекст был совершенно другим. Он не имеет что-либо общего с современным праздником. По мнению Милонова, отмечать День влюбленных, как делают сегодня, нельзя. Не следует устраивать из этого культ, который пришел к нам из Запада.

«Питерец.ру» отмечает, что депутат Милонов известен своими резонансными высказываниями. Когда Виталий Валентинович перешел в Госдуму, политическая жизнь Петербурга лишилась очень яркого представителя. При этом Милонов и в чем-то прав. День святого Валентина имеет духовную подоплеку. Но в современном мире первоначальный контекст серьезно исказили. При этом праздник имеет немало положительных моментов. Так что в своей критике парламентарий в чем-то перегибает палку.