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Питерец.ру » Общество » Милонов против праздника 14 февраля

Милонов против праздника 14 февраля

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Парламентарий считает, что нельзя праздновать День влюбленных

Депутат Милонов негативно высказался по поводу празднования Дня святого Валентина. Народный избранник подчеркнул, что изначальный контекст был совершенно другим. Он не имеет что-либо общего с современным праздником. По мнению Милонова, отмечать День влюбленных, как делают сегодня, нельзя. Не следует устраивать из этого культ, который пришел к нам из Запада.

«Питерец.ру» отмечает, что депутат Милонов известен своими резонансными высказываниями. Когда Виталий Валентинович перешел в Госдуму, политическая жизнь Петербурга лишилась очень яркого представителя. При этом Милонов и в чем-то прав. День святого Валентина имеет духовную подоплеку. Но в современном мире первоначальный контекст серьезно исказили. При этом праздник имеет немало положительных моментов. Так что в своей критике парламентарий в чем-то перегибает палку.

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