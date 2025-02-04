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Питерец.ру » Общество » Какие профессии самые «матерящиеся»?

Какие профессии самые «матерящиеся»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Кто материться на своем рабочем месте: итоги исследования

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты сервиса по поиску работы провели исследование и выяснили, какие профессии в СПб наиболее склонны к использованию ненормативной лексики. Результаты оказались неожиданными.

Выяснилось, что больше всего матерятся юристы и рабочие – таковых оказалось 11%. Далее с результатом 10% идут айтишники и маркетологи. Меньше всего к ненормативной лексике прибегают финансисты и врачи. Это не совпадает с устоявшимся в обществе мнением, что больше всего матерятся строители и таксисты.

Эксперты отмечают, что использование ненормативной лексики может быть признаком эмоционального напряжения или недовольства. Однако важно помнить, что это не самый лучший способ выразить свои чувства. Вместо этого лучше научиться контролировать свои эмоции и искать более конструктивные способы решения проблем.

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